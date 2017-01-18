Олимпийская сборная России сыграет на Кубке Германии — 2017

Олимпийская сборная России по хоккею примет участие в традиционном ноябрьском турнире Кубок Германии, сообщил «Чемпионату» первый вице-президент Федерации хоккея РоссииВ турнире, который пройдёт с 10 по 12 ноября 2017 года, примут участие сборные России, Словакии, Германии и США. Россияне заменят в составе участников команду Швейцарии.В феврале 2017 года олимпийская сборная сыграет на Кубке Словакии, а в апреле примет участие в Кубке «Алросы», который пройдёт в Санкт-Петербурге.