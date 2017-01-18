Рейтинг драфта НХЛ: Костин — лучший полевой игрок за пределами Северной Америки

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал предварительный рейтинг драфта НХЛ-2017.Лучшим североамериканским полевым игроком грядущего драфта считают форварда, выступающего за «Брэндон». Вторым и третьим стали Нико Хишер и Габриэль Вильярди.Лучшим полевым игроком будущего драфта, выступающим за пределами Северной Америки, признан нападающий системы московского «Динамо». Вторым и третьим по перспективности считаются два шведских форварда — Элиаш Петтерссон и Лиас Андерссон.