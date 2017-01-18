Квартальнов: мы не пытались забрать игру с «Динамо», весь ЦСКА сыграл слабо

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:1).«Порадовал только первый период, моменты второго периода. Огорчило то, что в третьем периоде у нас шансов не было взять эту игру. Соперник не дал, мы не пытались забрать, ломать, переламывать, ни одного человека не нашлось, кто мог бы сломать такую игру. Вся команда сыграла слабо. Лидеров полно, но не хватает игрока, который мог бы решать.У Андрея Светлакова сотрясение, не знаем, насколько выбыл. Вопрос с ним интересный, надо как следует посмотреть. Подадим три момента по этой игре. Валерка Ничушкин готов ехать на Матч звёзд», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.