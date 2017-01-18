Орешкин: адресовал свой жест всем, кто видит так же плохо, как и я

Главный тренер московского «Динамо»подвёл итоги матча против ЦСКА, который закончился со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.«Спасибо ребятам, у „Динамо“ восьмая игра, все на пределе. Мы прекрасно понимали, что играем против „армейцев“, — мощной, мобильной и быстрой команды. Они организованные и отлично играют перед воротами с хорошей борьбой. К этому нужно было быть готовым, и ребята выполнили установку. Болельщики подстёгивали нас, были рядом. Команда старалась, терпела и выполняла всё, о чём её просили.Кому я адресовал мой жест, который крупным планом поймали камеры? Всем, кто плохо видит, так же, как и я», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.