А. Фёдоров: думаю, «Динамо» привыкло к ЦСКА, знали, чего ожидать

Нападающий московского «Динамо»поделился эмоциями после победы над ЦСКА со счётом 1:0.«ЦСКА — это хорошо организованная команда, им не так легко забить. Такие игры закаляют, и это отличная проверка как для нас, так и для них. Матчи с „армейцами“ всегда складываются тяжело, бывает много шайб, а иногда как сегодня, всего одна. Но главное, что интрига держится практически всегда до конца.Мы разбирали предыдущие игры, к тому же, думаю, мы уже привыкли друг к другу и знали, чего ожидать от ЦСКА. Команда готова к играм, тренера по физической подготовке нас подводят к матчам, так что всё хорошо. Спасибо большое Саше Ерёменко за то, что много нас выручал, подчищал ошибки и смог отстоять на ноль. Мы, что могли, ловили на себя. Думаю, психологически для команды хорошо, что обыграли ЦСКА, а так это три очка, больше ведь не дают», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.