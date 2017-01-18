Ничушкин: поражение от «Динамо» опустит ЦСКА на землю

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:1).«Хорошо себя чувствую, единственное — обидно, что проиграли сегодня. Надо учиться реализовывать свои моменты. Сегодня не нашлось такого человека, который мог бы решить момент, а в следующем найдётся. Конечно, перед плей-офф желательно было выиграть, с другой стороны это опустит нас на землю, будем больше стараться. К Матчу звёзд готов, пока сюрпризов не приготовил», — передаёт слова Ничушкина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.