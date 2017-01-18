Захаркин: соперник бросил 23 раза и забил 6 голов, не знаю, что комментировать

Главный тренер «Салавата Юлаева»подвёл итоги после поражения в матче с «Ак Барсом» (5:6 ОТ).«Очень трудный матч для нас, для меня лично. Такие матчи не должны проигрываться. Это не единственный матч, который мы проиграли таким образом. Очень тяжело, не столько морально, сколько физически… Много оплошностей, неожиданностей, тем не менее мне понравилось, что команда боролась и сражалась до конца, играла тактически правильно. Могу констатировать, что команда сделала ещё один шаг вперёд, а то, что проиграли, — так это соперник был настойчив.Как прокомментирую игру Сведберга? Есть статистика: соперник сделал по нам 23 броска, мы пропустили шесть голов. Вот и всё. Я не знаю, что тут комментировать. Значит, мы не должны были позволять сопернику бросать по нашим воротам. Я имею в виду пятый гол», — цитирует Захаркина официальный сайт клуба.