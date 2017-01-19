Лисин сыграет в Матче звёзд КХЛ вместо травмированного Соботки

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева»примет участие в Матче звёзд КХЛ — 2017. В команде Дивизиона Чернышёва он заменит форварда омского «Авангарда», который получил травму, сообщается на официальном сайте КХЛ.Состав сборной Дивизиона Чернышёва теперь выглядит следующим образом:: Игорь Бобков («Адмирал»);: Евгений Медведев («Авангард»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Ян Коларж («Амур»);: Найджел Доус («Барыс»), Чед Рау («Куньлунь РС»), Максим Шалунов («Сибирь»), Линус Умарк, Кирилл Капризов, Энвер Лисин (все – «Салават Юлаев»).Матч звёзд КХЛ будет проведён в два этапа. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го возьмёт старт Турнир четырёх команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.