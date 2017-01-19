Салливан: «Питтсбург» показал уверенную командную игру

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги матча с «Монреаль Канадиенс», в котором его команда одержала победу со счётом 4:1.
«Мы играли организованно, проделали отличную работу, большую часть матча не давая сопернику набирать скорость в средней зоне. Мы принимали верные решения с шайбой,, заставляли „Монреаль“ много двигаться по всей площадке. В целом, мы показали уверенную командную игру, что позволило отличиться разным звеньям», — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.
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