Петров: в игре с «Динамо» ЦСКА начал за здравие, а закончил за упокой

Двукратный олимпийский чемпионрассказал о своих впечатлениях от недавнего противостояния московских «Динамо» и ЦСКА, в котором со счётом 1:0 победу одержали бело-голубые.«ЦСКА сыграл слабее соперника? Конечно. Начали за здравие, а закончили за упокой. Это надо у тренера спросить, почему третий период был сыгран слабее, чем первый. Насколько велика заслуга Ерёменко в победе „Динамо“? Ерёменко сыграл хорошо, но тогда как сыграла атака ЦСКА? В хоккее нельзя выиграть, не забив. Вратарь всегда играет настолько хорошо, насколько противник играет плохо», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.