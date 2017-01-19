Московское «Динамо» установило клубный рекорд в КХЛ по сухим матчам за сезон

Московское «Динамо» в матче с ЦСКА (1:0) в 11-й раз в текущем сезоне оставило свои ворота в неприкосновенности, что стало новым рекордом клуба за время выступления в КХЛ.
Александр Ерёменко оформил девять «сухарей», что является лучшим показателем среди вратарей в этом сезоне, ещё два сухих матча сыграл Александр Лазушин.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда «Динамо» одержало девять побед на ноль и один раз проиграло со счётом 0:1 по буллитам.
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