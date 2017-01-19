Макдэвид: сложно радоваться 100 очкам, когда играешь против Ягра

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» с Яромиром Ягром и достижение отметки в 100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Это приятно, но не могу сказать, что это серьёзное достижение. Я рассчитываю продолжить набирать очки. Сложно радоваться 100 очкам, когда играешь против Яромира Ягра, который набрал огромное количество очков в своей карьере», — приводятся слова Макдэвида на официальном сайте НХЛ.
>>> Макдэвид в матче с «Флоридой» набрал 100-е очко