Ерёменко повторил рекорд Кошечкина, проведя 80-й матч в карьере на ноль

Вратарь московского «Динамо»в матче с ЦСКА (1:0) записал на свой счёт «сухарь», который стал для него 80-м в отечественных чемпионатах. Голкипер бело-голубых сравнялся по этому показателю с, повторив его рекорд.Кроме того, Ерёменко повторил рекорд «Динамо» по количеству сухих матчей за клуб (53), разделив первое место с Виталием Еремеевым.В текущем сезоне Ерёменко является лидером по матчам на ноль (9), после победы над ЦСКА опередив вратаря СКА Игоря Шестёркина.