Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий Матч звёзд КХЛ

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциямна пресс-конференции в Уфе, посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги, сообщил, какие города претендуют на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году.«В пятницу, 20 января, будет рассмотрена заявка от кандидатов на проведение следующей Недели звёзд и Матча звёзд КХЛ. Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий Матч звёзд», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.