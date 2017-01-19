Кожевников: с «Салаватом Юлаевым» точно происходит что-то ненормальное

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре «Салавата Юлаева» и о том, чего стоит ожидать от команды в плей-офф.
«Стабильность отсутствует, чтобы нам там ни говорили, игры нет. Удивительно, ведь команда по составу хорошая, но то у них травмы, то что-то ещё. У вратаря (Никласа Сведберга. — Прим. «Чемпионата».) то же самое – играет иногда хорошо, а иногда «пенки пускает». Руководство говорит, что у них всё хорошо, но, видимо, так готовятся к плей-офф. Как говорит Захаркин, у него всё всегда запланировано. В плей-офф, думаю, будет такая же нестабильная игра, команда не может собраться. Дай бог, всё бывает, но маловероятно.
Кирилл Капризов — молодой игрок, который играет с хорошими партнёрами, восходящая звезда, пусть продолжает в том же духе. Главное, чтобы не было травм, которые, конечно, могут выбить из колеи, а пока у него всё получается. В молодёжной сборной он лидер, в «Салавате» иначе, ведь взрослые люди играют совершенно по-другому, но претензий к нему нет. Опять же, посмотрим, что будет в плей-офф. Как говорят в команде, он лидер и без него команда не играет, но я смотрю, и с ним тоже не играет.
Не знаю, что им стоит изменить, чтобы заиграть, ведь игроки очень высокого уровня, три звена играющих людей и иностранцы одни из сильнейших в КХЛ. Трудно говорить, что происходит, но точно что-то ненормальное»,— сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Ливановой.
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