В следующем Матче звёзд КХЛ, помимо игроков МХЛ, могут принять участие девушки

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциямна пресс-конференции в Уфе, посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги, рассказал о предстоящем мероприятии.«Здесь у нас представлен молодёжный хоккей, женский хоккей, следж-хоккей. Уфа победила в заявочной кампании с отрывом. Мы сознательно поставили Матч звёзд Женской хоккейной лиги третьим событием, чтобы раскачать зрителя, повысить интерес к женскому хоккею. ФХР и КХЛ уделяют этому направлению огромное внимание. Игра проводится по тем же требованиям и стандартам.Ожидаем аншлаг, в кассах билетов нет. Всем спортсменкам желаю успеха. От имени КХЛ благодарю правительство республики за отклик и поддержку мероприятия.Идея с четырьмя девушками для привлечения их к мужскому Матчу звёзд, как в случае с молодёжью, может быть в перспективе рассмотрена. У нас же много нового. Впервые в главном Матче звёзд сыграет четвёрка игроков из МХЛ, впервые был следж-хоккей, Матч звёзд Женской хоккейной лиги. Рассмотрим и эту идею», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.