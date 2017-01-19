Хенкель: мы в Пекине идём на зелёный свет, а водитель орёт на нас, как больной

Защитник минского «Динамо»поделился впечатлениями от выезда команды в Китай.«Самым необычным местом для многих из нашей команды стал, разумеется, Пекин. Я в Китае до этого не был. Да и вообще, у нас из команды туда ездили только Скривенс да Китаров с Петтерссоном со своими бывшими командами. Спрашивал у них, как там вообще. Но, знаете, Китай вообще не понравился – не оправдал ожиданий. Думал, что увижу какой-то другой мир, а на деле картина открылась очень банальная.Жили мы в центре Пекина – до ледовика оттуда было минут 40 по пробкам. Гулять особо не гуляли – вышли вечерком по близлежащим магазинам. Впечатления от Китая можно описать примерно так: та же Москва, но только людей побольше. И очень шумно на улицах. Пробки везде – все друг другу сигналят, эти водители друг на друга орут за резкие перестроения. А ещё, я так понял, по правилам там вообще не ездят: мы на зелёный свет переходим улицу, а дядька гонит. Затормозил перед нами и орёт, как больной. Чудак. А ещё китайцы английского не знают совершенно. Такое чувство, что нет ни одного человека в стране, кто хотя бы на ломаном мог изъясниться. В итоге приходилось жестами общаться», — цитирует Хенкеля by.tribuna.com.