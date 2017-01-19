Кудашов: сыграли по плану, но в игре были шероховатости

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после матча с «Торпедо», в котором его подопечные одержали победу со счётом 3:1.«Очень важный матч с турнирной точки зрения. Ещё далеко до плей-офф, поэтому громких заявлений делать не будем. Ещё много игр. По плану сыграли, да, были шероховатости, особенно в начале игры. Плохо сыграли во втором периоде. Третий период был хороший, удалось выправить игру.Стремимся ли подняться на третье место? Ну, мы хотим занять первое место, второе место. Мы идём шаг за шагом. Сегодня была игра, которая ожидалась и была очень сложной. Всё это накладывалось на определённую ответственность», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.