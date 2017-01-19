Петерис Скудра выразил недовольство работой домашней арены «Торпедо»

«Руководство дворца спорта сегодня не предоставило лёд для полноценного проведения утренней раскатки перед матчем с ярославским «Локомотивом», — отметил Скудра, добавив, что качество льда, по мнению тренера, на арене также оставляет желать лучшего на протяжении всего сезона.
Скудра является главным тренером ХК «Торпедо» с апреля 2013 года. За это время клуб трижды выходил в плей-офф. Лучшего результата Петерис Скудра добился в прошедшем сезоне, где нижегородцы вышли во второй раунд плей-офф Западной конференции.
— https://www.youtube.com/watch?v=eQssKzO1KLQ