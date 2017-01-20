Хэмоник: «Айлендерс» тоже способны выдать потрясающую серию

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс»высказался насчёт текущего неудачного сезона для команды.«Этот сезон складывается не так, как мы хотели и планировали. Но сделанного уже не вернёшь. Мы можем только двигаться дальше все вместе как команда и все вместе попытаемся победить.В этом году сразу несколько команд выдают потрясающие серии. Это необычно. Мы тоже способны на это. Надо выиграть пять-шесть раз, и тогда уже можно смотреть на турнирную таблицу. Остается ещё много игр, 40 матчей. Время ещё есть», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.