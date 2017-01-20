Овечкин в шутку посоветовал бывшему одноклубнику добавлять водку в сок
20 января 2017, пятница. 11:00.
Хоккей
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
шутливо прокомментировал фотографию бывшего нападающего «столичных» Брукса Лайха, которую тот опубликовал в своём «инстаграме». Лайх, выступающий в настоящее время за фарм-клуб «Торонто», поделился сообщением о том, насколько важны, на его взгляд, свежевыжатые овощные и фруктовые соки. «Я большой поклонник домашнего приготовления соков. Каждое утро я пью смесь, где есть капустный сок, шпинат, имбирь, лимон, помидор, яблоко и груша. Это помогает сохранить здоровье и чувствовать энергию и бодрость весь день. Напишите, какие соки предпочитаете вы», — написал Лайх и вскоре удостоился ремарки от Овечкина.
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«Я добавляю пива и русской водки. Поверь мне, это работает!» — написал Александр. «Ха-ха. Может быть, я тоже должен так попробовать?» — задался вопросом Лайх. Напомним, что в октябре 2016 года Лайх был выставлен на уэйвер, а в 16 матчах в АХЛ в нынешнем сезоне набрал 6 (1+5) очков.
Овечкин в шутку посоветовал бывшему одноклубнику добавлять водку в сок