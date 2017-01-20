Эксперт TSN: с каждым сезоном Эберле только регрессирует

Эксперт TSN Дэйв Пулин поделился мнением об игре форварда «Эдмонтон Ойлерз» Джордана Эберле. В нынешнем сезоне 26-летний игрок набрал 28 (9+19) очков в 47 играх.«Джордан Эберле набрал 76 очков в своём втором сезоне в НХЛ, и после этого он и близко не был к этому результату. С каждым сезоном Эберле только регрессирует. И не забывайте, что за эти два сезона Джордан часто играл с Макдэвидом, его статистика, наоборот, должна была стать лучше. Моменты у него есть, но это его первый гол в 19 матчах. Ему давно пора начать забивать», – отметил Пулин.