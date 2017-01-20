Торторелла: я хочу посмотреть на Леброна Джеймса на льду

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»пошутил по поводу перспектив известного игрока НБА Леброна Джеймса в хоккее.«Мог бы Леброн Джеймс играть в хоккей? Нет шансов. Он слишком большой и не умеет кататься на коньках. Я вызываю его. Скажите ему, чтобы он оторвал задницу, пришёл на лёд и покатался вместе с нами. Я хочу посмотреть на него на льду», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.Домашняя арена «Коламбуса» находится в двух часах езды от домашней арены «Кливленда», за который играет Джеймс. Кроме того, в Кливленде играет фарм-клуб «Блю Джекетс» в АХЛ.