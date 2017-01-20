Виньо: хотелось бы, чтобы Бучневич больше бросал

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал игру звена Рика Нэша, Мики Зибанежада и Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).«Они привносят разные моменты в игру звена. В атаке они действуют отлично, даже в проигранном матче с «Далласом» мы увидели много интересного в их игре. Учитывая, что они впервые за два месяца вновь сыграли вместе, был сделан шаг в правильном направлении. Теперь я надеюсь, что тенденция продолжится не только в атаке, но и в обороне.Бучневич великолепно видит лёд и находит своих партнёров. Мне бы хотелось, чтобы он больше бросал по воротам, когда у него есть такая возможность. Ему нужно пользоваться ситуацией и стараться бросать. Очевидно, Павлу нравится делать передачи, но иногда ему необходимо перестраиваться и действовать в роли снайпера. Нет никаких сомнений, что уровень мастерства находится на высоком уровне.«Рейнджерс» получили отличного хоккеиста, которого теперь надо превратить в настоящего профессионала. Сейчас он проходит через процесс обучения и будет прибавлять по ходу карьеры», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.