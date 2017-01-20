Фёдоров: желаю Да Косте хорошо вернуться в игру

Главный менеджер ЦСКАопределил факторы, помешавшие его команде в предыдущем матче московское «Динамо», а также, пожелал нападающему Стефану Да Косте удачно сыграть в следующей встрече со «Спартаком».«Сложно выиграть, когда наше нападение не забивает ни одного гола. Моменты были, но мы их не реализовали. Огромных выводов сложно сделать. Это был всего лишь один из факторов, который помешал нам выиграть. Надо забивать в каждой игре.Хочу Да Косте пожелать хорошо вернуться в игру, уверенности и сыграть нормальный матч, как он умеет. Он давно не играл, поэтому у него будут какие-то нервы. Его задача — правильно вкатиться в игру и, почувствовав ритм игры, помочь команде», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.