«Салават Юлаев» простится с Кадыровым и окажет поддержку семье арбитра

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»отметил, что клуб окажет поддержку семье арбитра Рафаэля Кадырова, который скончался от тяжёлой болезни.«21 января мы пойдём проститься с арбитром Рафаэлем Кадыровым. Что касается вопроса поддержки его семье, то директор занимается этим вопросом. Поддержка будет оказана. Я знал, что такая ситуация. Мы летом сидели с ним на трибуне. Я смотрю, что он похудел, но готовился к сезону.Все эти вещи – вопрос диагностики. Мы все думаем, что здоровые, но надо заниматься диагностикой. Рафаэль был авторитетным, крепким судьёй. Есть судьи, которых можно назначать на одни матчи, а на другие нельзя. Кадырова – на любые, любого уровня. 700 матчей просто так не отработаешь. Я его помню, он со мной начинал. Я судил, а он был молодым пацаном, лайнсменом», — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.