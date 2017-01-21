Ринне: хотя мне уже 34 года, я продолжаю учиться у других голкиперов

Голкипер «Нэшвилл Предаторз»рассказал, что продолжает учиться игре у других голкиперов, в том числе у своего сменщика«Сейчас важное время. Даже несмотря на то, что мне 34 года, я всегда учусь, когда смотрю на других голкиперов. По сравнению с Саросом я играю в безусловно другой манере, однако год за годом я стремлюсь к упрощению игры, чтобы быть более эффективным и менее расточительным.Сарос управляемый, но в то же время обладает отменной техникой, здорово владеет коньком и контролирует своё тело. Он классно читает игру, что позволяет ему оставаться спокойным. Конечно, с его габаритами надо быть очень точным, потому что только своим размерам доверять возможности нет», — цитирует Ринне официальный сайт лиги.