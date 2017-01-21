Х. Седин, Дарлинг и Гальченюк — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Третьей звездой признан форвард «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1).
Второй звездой стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Скотт Дарлинг, отразивший все 30 бросков по своим воротам в матче с «Бостон Брюинз» (1:0).
Первой звездой назван нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин, забивший гол в матче с «Флоридой Пантерз» (2:1), который позволил ему достичь отметки в 1000 очков в лиге.