Х. Седин, Дарлинг и Гальченюк — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.Третьей звездой признан форвард «Монреаль Канадиенс»набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1).Второй звездой стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс», отразивший все 30 бросков по своим воротам в матче с «Бостон Брюинз» (1:0).Первой звездой назван нападающий «Ванкувер Кэнакс», забивший гол в матче с «Флоридой Пантерз» (2:1), который позволил ему достичь отметки в 1000 очков в лиге.