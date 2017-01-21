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Сборная Востока выиграла эстафету и победила в Мастер-шоу со счётом 5:2
21 января 2017, суббота. 14:51.
Хоккей
Сборная Востока одержала победу в заключительном
конкурсе
«Эстафета» и выиграла Мастер-шоу с общим счётом 5:2.
Матч звёзд состоится 22 января с полуфинала между командами Восточной конференции, который начнётся в 14:00 мск.
>>> Матч звёзд в Уфе. Кто удивит на Мастер-шоу? LIVE!
Видео эстафеты также можно посмотреть
здесь
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Матч звёзд КХЛ
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Новости. Хоккей
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