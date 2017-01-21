Суббэн: в «Нэшвилле» всё делают правильно с самого начала

Защитник «Нэшвилл Предаторз»рассказал, как принималось решение относительно его выхода на лёд в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2 Б).«Я думаю, что мы все согласились с решением о моём выходе на лёд. Оно зависело не только от меня, но от тренеров, врачей. В нашем клубе всё делают правильно с самого начала. Как только я получил травму, я понял, что здесь предприняли всё для того, чтобы мы двигались в правильном направлении. С первого дня всё делалось для того, чтобы я вернулся, как можно быстрее. И что более важно, чтобы моё тело было готово к этому. Я рассказывал врачам, как себя чувствую после тренировок. Утром мы пришли к общему знаменателю. Так что все согласились, что мне можно играть», — цитирует Суббэна официальный сайт лиги.