Квартальнов: желаю Короткову феерить и мастерить дальше в «Салавате»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал высказывания форварда «Салавата Юлаева» Евгения Короткова. Нападающий, ранее выступавший за московскую команду, заявил, что «приходил в ЦСКА, как на завод», а в «Салавате» ему говорят «получать удовольствие от хоккея, а не приходить на работу, как на завод».«За Короткова я искренне рад, желаю ему феерить, мастерить и мастерить дальше в «Салавате». Что здесь говорить, у каждого есть право на своё мнение, и если Женя так считает — ради Бога. Если Коротков считает, что в ЦСКА его прибили наглухо, что, забрав его в своё время из «Амура», не дали раскрыться, — значит, так он видит ситуацию. Просто желаю Жене удачи, пусть феерит в другом клубе», — цитирует тренера «Р-Спорт».