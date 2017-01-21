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Квартальнов: желаю Короткову феерить и мастерить дальше в «Салавате»

21 января 2017, суббота. 18:44. Хоккей
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал высказывания форварда «Салавата Юлаева» Евгения Короткова. Нападающий, ранее выступавший за московскую команду, заявил, что «приходил в ЦСКА, как на завод», а в «Салавате» ему говорят «получать удовольствие от хоккея, а не приходить на работу, как на завод».

«За Короткова я искренне рад, желаю ему феерить, мастерить и мастерить дальше в «Салавате». Что здесь говорить, у каждого есть право на своё мнение, и если Женя так считает — ради Бога. Если Коротков считает, что в ЦСКА его прибили наглухо, что, забрав его в своё время из «Амура», не дали раскрыться, — значит, так он видит ситуацию. Просто желаю Жене удачи, пусть феерит в другом клубе», — цитирует тренера «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК ЦСКА Дмитрий Квартальнов
Новости. Хоккей
21 января 2017, суббота
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