Гимаев: Восток по делу победил на Мастер-шоу, но есть претензии к судейству

Заслуженный тренер России и тренер команды Западаподелился впечатлениями от Мастер-шоу на Матче звёзд.«Надо отметить, что команда Востока лучше подготовилась. У нас всё несколько спонтанно получилось. Нас не спросили, кто в каком конкурсе будет участвовать, просто дали список. Я бы некоторых людей поменял. В целом Восток по делу победил, хотя у меня есть некоторые претензии с судейству. Человек не пробегает круг, бросает клюшку. Нужно, чтобы более чёткий регламент был. Но протест подавать мы не будем.Были объективные конкурсы: на скорость, на точность броска, которые реально показывают уровень мастерства. Но были и более субъективные. Те же буллиты, хотя Владимир Ткачёв действительно по делу выиграл. Конкурс «три в одного» я не понял. То ли задача была разорвать вратаря, то ли забить красивый гол, то ли забить больше…Я даже успел речугу задвинуть ребятам перед Матчем звёзд. Жаль, что две команды Запада в полуфинале сыграют друг с другом, а так бы обе были в финале. В целом я очень доволен обстановкой в раздевалке. Также хочу отметить невероятную атмосферу на трибунах. Болельщики прекрасные, все получили удовольствие», – цитирует Гимаева «Спорт Бизнес Online».