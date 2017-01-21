Восток разгромил Запад в матче за Кубок Поколения НМХЛ

В Глазове состоялся матч за Кубок поколения между командами Востока и Запада Национальной молодёжной хоккейной лиги. Сборная Восточной конференции одержала победу со счётом 6:0.Начало первого периода осталось за командой Запада, которая имела небольшое преимущество над своими оппонентами. Но постепенно игра стала выравниваться, и Восток на правах хозяев перехватил инициативу, и уже именно они всё чаще и чаще угрожали воротам Максима Борисова. А за секунду до окончания первого периода Даниил Кочнев вывел команду Восточной конференции вперёд.Второй период так же проходил под контролем хозяев, которые ещё дважды огорчили вратаря соперника: шайбы на свой счёт записали Вячеслав Шарипов и Василий Шаламов. Украшением третьего периода стала шайба, заброшенная любимцем глазовской публики Фёдором Ведерниковым, который мощным броском буквально «прошил» вратаря соперника. Несмотря на то что, оставалось играть ещё почти 15 минут, игроки Западной конференции так ничего и не смогли создать у ворот Артура Малкова. А игроки Востока ещё дважды праздновали взятие ворот: отличились Константин Черников и Кирилл Афанасьев.1:0 — Кочнев (Тукаев), 19:59;2:0 — Шарипов (Пищальников), 22:20, бол.;3:0 — Шаламов, 30:00;4:0 — Ведерников (Кочнев, Мусалимов), 45:36, бол.;5:0 — Черников (Юшков, Богачонок), 56:01;6:0 — Афанасьев, 58:01.Вратари: Борисов, Мельников – Дробышевский, Малков.Броски: 45:22Вбрасывания: 36:26Штраф: 10 – 12.