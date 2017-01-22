Дороженко рассказал, как переехал из Мексики в Аризону, чтобы обучать Мэттьюса

, работавший детским хоккейным тренером в Мексике после переезда из СССР, рассказал, что во время одного из международных турниров ему предложили приехать в Аризону, где он стал работать с будущим первым номером драфта НХЛ«У меня есть мечта: научить и подготовить для НХЛ первого настоящего мексиканца. Не Остона Мэттьюса, у которого мама мексиканка, но который вырос в Аризоне, и не Скотта Гомеса, который воспитывался на Аляске, а настоящего паренька из Мексики. Уже в принципе есть кандидат. С ним, конечно, нужно ещё поработать, но если всё сложится, думаю, через два-три года я вас всех ещё удивлю.Сейчас меня только и спрашивают: как в Аризоне, где нет ни зимы, ни холода, и которая ещё 10 лет назад была фактически филиалом Мексики, можно было подготовить такого игрока, как Мэттьюс? На что я предлагаю этим людям задаться другим вопросом: как родители Остона Мэттьюса могли доверить его будущее в руки тренера, пусть и с советскими корнями, но приехавшего из Мексики, и о котором никто не знал? Понятно, что родители всегда ищут для своих детей самое лучшее, во всём. Но если бы подход родителей Остона был таким же, как сейчас в хоккейных кругах воспринимают моего мексиканского ученика, то их сын мог бы и не состояться как игрок.У Остона очень мудрые, открытые, трудолюбивые и прагматичные родители. Да и вся семья — тоже. Своё решение о переезде в Аризону я принимал лишь через год после того, как позанимался там с детьми впервые. Думаю, что первый приезд был своеобразным тестом родителей. Наверное, для папы Остона, человека не хоккейного, принять такое решение было непросто. Но с помощью таких людей, как Реник, Лемье или Барнетт, реализовать этот план было проще», — приводятся слова Дороженко на официальном сайте НХЛ.