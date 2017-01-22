Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дороженко рассказал, как переехал из Мексики в Аризону, чтобы обучать Мэттьюса

22 января 2017, воскресенье. 00:12. Хоккей
Борис Дороженко, работавший детским хоккейным тренером в Мексике после переезда из СССР, рассказал, что во время одного из международных турниров ему предложили приехать в Аризону, где он стал работать с будущим первым номером драфта НХЛ Остоном Мэттьюсом.

«У меня есть мечта: научить и подготовить для НХЛ первого настоящего мексиканца. Не Остона Мэттьюса, у которого мама мексиканка, но который вырос в Аризоне, и не Скотта Гомеса, который воспитывался на Аляске, а настоящего паренька из Мексики. Уже в принципе есть кандидат. С ним, конечно, нужно ещё поработать, но если всё сложится, думаю, через два-три года я вас всех ещё удивлю.

Сейчас меня только и спрашивают: как в Аризоне, где нет ни зимы, ни холода, и которая ещё 10 лет назад была фактически филиалом Мексики, можно было подготовить такого игрока, как Мэттьюс? На что я предлагаю этим людям задаться другим вопросом: как родители Остона Мэттьюса могли доверить его будущее в руки тренера, пусть и с советскими корнями, но приехавшего из Мексики, и о котором никто не знал? Понятно, что родители всегда ищут для своих детей самое лучшее, во всём. Но если бы подход родителей Остона был таким же, как сейчас в хоккейных кругах воспринимают моего мексиканского ученика, то их сын мог бы и не состояться как игрок.

У Остона очень мудрые, открытые, трудолюбивые и прагматичные родители. Да и вся семья — тоже. Своё решение о переезде в Аризону я принимал лишь через год после того, как позанимался там с детьми впервые. Думаю, что первый приезд был своеобразным тестом родителей. Наверное, для папы Остона, человека не хоккейного, принять такое решение было непросто. Но с помощью таких людей, как Реник, Лемье или Барнетт, реализовать этот план было проще», — приводятся слова Дороженко на официальном сайте НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Остон Мэттьюс
Новости. Хоккей
22 января 2017, воскресенье
00:12 Дороженко рассказал, как переехал из Мексики в Аризону, чтобы обучать Мэттьюса
00:03 Эллисон: на Матче звёзд всё внимание будет приковано к Ковальчуку и Дацюку
21 января 2017, суббота
23:41 Третьяк: Руа благодарил меня, что я не поехал в «Монреаль», и клуб пригласил его
22:41 Жюльен: моя работа — тренировать «Бостон», а не переживать о слухах об отставке
22:41 Восток разгромил Запад в матче за Кубок Поколения НМХЛ
21:57 Гимаев: Восток по делу победил на Мастер-шоу, но есть претензии к судейству
21:14 «Тампа» выставила нападающего Кондру на драфт отказов
20:43 Дан. Квартальнов: «молодёжка» США — не монстры, но они играют как единое целое
20:06 Бурмистров: в «Аризоне» в меня верят, а в «Виннипеге» никогда не верили
19:38 Морозов: буллиты понравились, ребята показали мастерство, а не какую-то клоунаду
19:19 «Авто» дома обыграл «Тюменский Легион»
18:54 Хаггерти: «Бостон» идёт ко дну, надо увольнять Жюльена
18:44 Квартальнов: желаю Короткову феерить и мастерить дальше в «Салавате»
18:34 Савицкис: не все в Латвии могут прийти на несколько матчей подряд
18:32 Хелм вернулся в состав «Детройта» после пропуска 28 матчей и забил гол
18:09 Войнов: ощущается, что на СКА каждый соперник настраивается по-особенному
17:11 Зибанеджад: не ожидал, что возвращение получится настолько успешным
16:46 Лундквист: не вижу способа вернуться на свой уровень, кроме упорной работы
16:31 Суббэн: в «Нэшвилле» всё делают правильно с самого начала
16:17 Телегин: на Матче звёзд Квартальнов вообще не строгий
16:08 Где, по вашему мнению, должен пройти Матч звёзд КХЛ — 2018
15:41 Знарок: игрокам в раздевалке ничего не говорил, устал уже мотивировать
15:29 Францоуз: изобразить Гаврилова придумал Коларж, думаю, хорошо получилось
15:03 Францоуз спародировал Гаврилова на конкурсе «Мощная атака — надёжная защита»
14:54 Дацюк: на буллитах сложно что-то придумать, отменить конкурс — неплохой вариант
14:51 Сборная Востока выиграла эстафету и победила в Мастер-шоу со счётом 5:2
14:49 Ковальчук: столько насиделся, что даже станцевать бы не смог, как в 2013 году
14:37 Сборная Запада победила в конкурсе «Мощная атака — надёжная защита»
14:32 Шалунов: в «Сибири» непростой период, на МЗ есть возможность отвлечься
14:25 Ткачёв: не особо сложный буллит, сложно придумать что-то новое, всё было в НХЛ
14:23 Сборная Востока выиграла комбинированную эстафету на Матче звёзд
14:23 Ожиганов: может, только Ши Уэбер побьёт рекорд Рязанцева по силе броска
14:09 Форвард «Ак Барса» Ткачёв выиграл конкурс на самый эффектный буллит МЗ
13:59 Арзамасцев: мишень маленькая, плюс устаёшь бегать, ноги забиваются
13:57 Капризов: смотрю биатлон по телевизору, меня Губерниев вряд ли знает
13:55 Защитник Игорь Ожиганов выиграл конкурс на силу броска — 159,78 км/ч
13:41 Сборная Востока одержала победу в конкурсе «Хоккейный биатлон» на Матче звёзд
13:39 Лисин: знаю все ямки на уфимском льду, заливщики нарезают нам специальные углы
13:27 Энвер Лисин выиграл конкурс на скорость в Матче звёзд КХЛ, установив рекорд
13:16 Шири: Кросби отдал мне просто невероятный пас, не ожидал передачи
12:55 Луонго: был рад за Седина, но за себя не слишком
12:24 Шаттенкирк: тебя всегда могут заменить на другого, будь ты Яшкин или Тарасенко
12:14 Копли: играть может только один вратарь, нам всегда нужно биться
11:53 Х. Седин: набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях — все, о чём мог мечтать
11:40 Савицкис: главный инициатор совместной заявки Беларуси и Латвии — Лукашенко
Все новости RSS
Где, по вашему мнению, должен пройти Матч звёзд КХЛ-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+