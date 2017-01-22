Будро: не хотелось бы всё время делать такие камбэки

Главный тренер «Миннесота Уайлд» Брюс Будро прокомментировал победу над «Анахаймом» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ и камбэк команды в третьем периоде, когда счёт из 2:3 стал 5:3 за 119 секунд. Подобный камбэк стал для «Миннесоты» уже третьим в этом месяце.«Я даже не знаю, что сказать. Многие ребята уверены в том, что могут делать это снова и снова. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы так было всё время. Но всегда приятно думать, что ты можешь это сделать, когда должен», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.