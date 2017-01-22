Купер: сегодня «Тампа» не заслуживала очков

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал поражение от «Аризона Койотс» (3:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда проиграла восемь матчей из последних 10.«Сегодня мы не заслуживали очков. Это началось с унылого большинства в самом начале. Мы не включились в работу. И это в каком-то смысле задало тон всей игре. Без сомнения, неиспользованные четрые минуты большинства при счете 1:2 тоже были очень важным моментом», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.