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175 лет назад 2016
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Лисин: не знаю, что случилось с моей майкой, но главное, что я в зелёной форме

22 января 2017, воскресенье. 15:20. Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» и дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛ Энвер Лисин поделился впечатлениями после победы в полуфинальной игре шоу-матча.

«Здорово, что победили в полуфинале. Интересный формат — чем меньше игроков, тем меньше места на площадке. Нелегко играть, не хочется проигрывать, поэтому старались. Почему я играю в майке «Салавата Юлаева»? Другой майки нет. Не знаю, что случилось, пришёл, а у меня висит такая майка. Вроде бы сделали две майки Капризову, с номерами была заминка. Главное, что я в зелёной форме.

Жду ли я приглашение из сборной? Если буду хорошо играть в чемпионате, то каждый игрок может быть вызван. Нелегко играть в таком формате. Захаркин наставлений не давал, сказал просто готовиться к игре с «Витязем», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Энвер Лисин Матч звёзд КХЛ
Новости. Хоккей
22 января 2017, воскресенье
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