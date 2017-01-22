Лисин: не знаю, что случилось с моей майкой, но главное, что я в зелёной форме

Нападающий «Салавата Юлаева» и дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛподелился впечатлениями после победы в полуфинальной игре шоу-матча.«Здорово, что победили в полуфинале. Интересный формат — чем меньше игроков, тем меньше места на площадке. Нелегко играть, не хочется проигрывать, поэтому старались. Почему я играю в майке «Салавата Юлаева»? Другой майки нет. Не знаю, что случилось, пришёл, а у меня висит такая майка. Вроде бы сделали две майки Капризову, с номерами была заминка. Главное, что я в зелёной форме.Жду ли я приглашение из сборной? Если буду хорошо играть в чемпионате, то каждый игрок может быть вызван. Нелегко играть в таком формате. Захаркин наставлений не давал, сказал просто готовиться к игре с «Витязем», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.