Ковалёв: не обидно, что комментаторы ругают, получил бесценный опыт на МЗ

Нападающий «Омских Ястребов» и дивизиона Боброва на Матче звёзд КХЛподелился впечатлениями от поражения в полуфинале от команды дивизиона Тарасова.«Олег Валерьевич и Сергей Наильевич немного наругали меня, но сам виноват, всё понимаю. Для меня бесценный опыт. Слабый уровень соперника? Да я бы так не сказал, сильнее, чем в МХЛ. Гимаев жёстко меня ругал, это будет в эфире, можете потом посмотреть. Не обидно, что комментаторы ругают, наоборот, приятно », — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.