Гимаев: если Ковалёв провёл бы такой отрезок в команде мастеров — сел бы в запас

Заслуженный тренер России и тренер дивизиона Боброва на Матче звёзд КХЛподелился эмоциями после полуфинальной игры с дивизионом Тарасова (2:6).«Ребята получили удовольствие, по лицам видно, что они довольны. Кто-то всё равно должен был выиграть, не надо это превращать в трагедию. Что сказал Антону Ковалёву после пропущенного гола? Он сыграл почти две с половиной минуты: не забил, не сменился. Не побежал на смену, хотя была ближняя скамейка, и мы получили гол. Если попадёт в команду мастеров и проведёт такой отрезок – сядет и будет игр семь смотреть с трибуны. Я за него борюсь, парень талантливый, но пока не попадает в состав «Авангарда». Хочу, чтобы он там играл, но что-то ему мешает», — передаёт Гимаева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.