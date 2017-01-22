Арзамасцев: если Сведберг поймает уверенность, он может хорошо сыграть

Защитник «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями от Матча звёзд, а также выразил уверенность в том, что вратарь командыможет хорошо сыграть в плей-офф.«Выиграть в Матче звёзд в родном городе, при родных болельщиках — это очень приятно. Надеюсь, мы их порадуем. У нас было желание выиграть, мы не хотели уступать, хоть и проигрывали поначалу. Мы забили два гола и выиграли. Игорь Владимирович будет кричать на нас, если мы плохо сыграем. У нас все выезды тяжёлые в последнее время, надо настраиваться и реально брать очки, потому что скоро плей-офф, надо закрепиться в четвёрке. Надо уже налаживать игру, потому что мы немножко потеряли её нить. Нам тяжеловато, но мы терпим и работаем.Конечно, мы стараемся подбадривать Сведберга. У него бывают неудачные игры, но другого вратаря у нас нет. Есть Андрей Гаврилов, но мы понимаем, что Никлас будет первым вратарём. Надо его подбадривать. Если он поймает уверенность, он может хорошо сыграть, мы это видели в том плей-офф. Новый формат Матча звёзд с командами из четырёх дивизионов стал интереснее. Больше азарта, желания, движения. Мне кажется, это больше нравится болельщикам, чем прошлые матчи. Здесь все выкладываются практически на полную, это интересней смотреть.Девушки сыграют в Матче звёзд? Почему нет? Это будет хорошее нововведение. Чем больше людей мы привлекаем к этим мероприятиям, тем лучше. Конкурсы между болельщиками надо тоже устроить.О чём разговаривали с Телегиным? Да о хоккее. У него родилась девочка, поздравляю его. Высокая, красивой будет», — передаёт слова Арзамасцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.