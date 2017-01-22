Шалунов: по новому контракту с «Сибирью» — без понятия, интерес «Чикаго» приятен

Форвард «Сибири»рассказал о шансах клуба на плей-офф и переговорах с «Чикаго». Контракт Шалунова с «Сибирью» заканчивается 30 апреля 2017 года.«Мой контракт с новосибирцами заканчивается в этом сезоне. Относительно нового – без понятия. Вот вообще ничего не знаю. У «Сибири» осталось девять стыковых игр в регулярном чемпионате. Надо выходить и выигрывать их. Всё в наших силах.Вообще, с людьми из системы «Чикаго» я не общался. С Барри Смитом да, поговорили, когда он прилетал. Я думаю, это все знают. Все видели. А так я стараюсь не общаться и ничего не читать. Пишут ведь как хорошее, так и плохое. Переговорами занимается мой агент Шуми Бабаев. Приятен ли интерес со стороны клуба НХЛ? Безусловно! Это дополнительный стимул для меня. Сильная команда, всегда борется за Кубок Стэнли», — сказал Шалунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.