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Фишер: не думал о голах, только об игре с «Лайтнинг»

22 января 2017, воскресенье. 22:00. Хоккей
Форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Фишер поделился впечатлениями после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), в котором он забросил свою первую шайбу в НХЛ.

«Не думал о голах сегодня. Я просто думал об игре, этого было достаточно.

Когда я увидел, что шайба попала в ворота, я обрадовался, поднял руки вверх и обнял ребят, которые отдали мне шайбу настолько быстро, насколько могли», — приводит слова Фишера официальный сайт лиги.

>>> 19-летний форвард «Аризоны» Фишер забил победный гол в дебютном матче в НХЛ
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости. Хоккей
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