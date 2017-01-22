Фишер: не думал о голах, только об игре с «Лайтнинг»

Форвард «Аризоны Койотс»поделился впечатлениями после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), в котором он забросил свою первую шайбу в НХЛ.«Не думал о голах сегодня. Я просто думал об игре, этого было достаточно.Когда я увидел, что шайба попала в ворота, я обрадовался, поднял руки вверх и обнял ребят, которые отдали мне шайбу настолько быстро, насколько могли», — приводит слова Фишера официальный сайт лиги.