«Коламбус» без Бобровского победил «Оттаву», отыгравшись со счёта 3:5

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве и закончилась со счётом 7:6 ОТ в пользу гостей.Уже на 1-й минуте Зак Смит вывел «Оттаву» вперёд. Ник Фолиньо (2-я минута) забросил ответную шайбу, но Смит сделал дубль (6) и вновь подарил лидерство «Сенаторз». «Коламбус» ответил голами Скотта Харрингтона (11) и Александера Веннберга (21), после чего «Оттава» забила трижды — отличились Майк Хоффман (31, 39) и Марк Стоун (34). Второй период так и завершился со счётом 5:3 в пользу «сенаторов», а в третьем за «жакетов» отличились Лукаш Седлак (42), Мэтт Калверт (43) и Кэм Аткинсон (51). Последнюю шайбу в основное время за «Оттаву» забросил Кайл Туррис (53). Победу «Коламбусу» принёс точный бросок Аткинсона на 62-й минуте.Российский голкипер «Блю Джекетс»участия в матче не принимал.