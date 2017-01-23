«Чикаго» обыграл «Ванкувер», Тэйвз набрал 4 очка

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.В составе «Блэкхоукс» отличились Рихард Паник (15-я минута), Патрик Кейн (18),(59) и Мариан Госса (60). Отметим, что на счету Тэйвза также 3 голевые передачи. За «Кэнакс» голы забили Трой Стечер (46) и Бо Хорват (46).Российские нападающие «Чикаго» Артём Анисимов и Артемий Панарин провели на льду по 18 минут. Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 15 минут.