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Квартальнов: хотелось бы хотя бы денёчек перерыва после Матча звёзд

23 января 2017, понедельник. 09:47. Хоккей
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от Матча звёзд, в котором он участвовал в качестве главного тренера сборной дивизиона Тарасова.

«Новый формат Матча звёзд намного интереснее. Я был на предыдущих матчах и могу сказать, что в Уфе всё просто очень здорово сделали. Этот Матч звёзд, по моему мнению, на первом месте. Организаторы молодцы. Вообще в Уфе была очень интересная неделя хоккея. И эту хоккейную ауру мы ощутили. Мне всё очень понравилось. И сами игры были интересные, понравилось, как вратари хорошо играли: держали нить игры, не расклеились. И привлечение комментаторов считаю правильным, для болельщиков это интересно. Единственное, желательно, чтобы после такого мероприятия был хотя бы денёчек перерыва, потому что завтра уже у многих команд матчи регулярного чемпионата.

Получилось ли у меня отвлечься? Если только совсем немножко. Завтра у нас игра, возвращаемся в работу. На оставшуюся часть чемпионата у нас настрой боевой, все ребята понимают, что сейчас начинается самое интересное, подготовка к плей-офф. ЦСКА есть над чем работать. И есть ещё время перед большими играми», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Дмитрий Квартальнов Матч звёзд КХЛ
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