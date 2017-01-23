Квартальнов: хотелось бы хотя бы денёчек перерыва после Матча звёзд

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями от Матча звёзд, в котором он участвовал в качестве главного тренера сборной дивизиона Тарасова.«Новый формат Матча звёзд намного интереснее. Я был на предыдущих матчах и могу сказать, что в Уфе всё просто очень здорово сделали. Этот Матч звёзд, по моему мнению, на первом месте. Организаторы молодцы. Вообще в Уфе была очень интересная неделя хоккея. И эту хоккейную ауру мы ощутили. Мне всё очень понравилось. И сами игры были интересные, понравилось, как вратари хорошо играли: держали нить игры, не расклеились. И привлечение комментаторов считаю правильным, для болельщиков это интересно. Единственное, желательно, чтобы после такого мероприятия был хотя бы денёчек перерыва, потому что завтра уже у многих команд матчи регулярного чемпионата.Получилось ли у меня отвлечься? Если только совсем немножко. Завтра у нас игра, возвращаемся в работу. На оставшуюся часть чемпионата у нас настрой боевой, все ребята понимают, что сейчас начинается самое интересное, подготовка к плей-офф. ЦСКА есть над чем работать. И есть ещё время перед большими играми», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.