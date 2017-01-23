Атюшов: весь сезон «Амур» бьётся, и болельщики это видят

Капитан «Амура» Виталий Атюшов рассказал о текущем положении дел в команде и высказался о Матче звёзд КХЛ.
«Тренируемся, работаем. Настроение в «Амуре» улучшила серия из трёх игр — победили Минск, Хельсинки, Ригу. Но перед перерывом уступили в дерби «Адмиралу». Этот результат, конечно, команду подстегнул — и теперь обязаны побеждать «Слован» и «Медвешчак». «Слован»? Перед матчем тренеры всё расскажут и покажут. Я за соперниками не слежу — всё внимание своей команде и своей работе. Когда мы играем на все 100 процентов, то можем победить любую команду. Как это было осенью в Москве против ЦСКА.
У нас шестиматчевая домашняя серия, и, когда постоянно не находишься в самолёте, чувствуешь себя лучше. Тренерский штаб внёс кое-какие коррективы в тактику и, видимо, они сработали. Мы уменьшили количество раскатов, играем чуть проще и агрессивнее, с места уходим в атаку. Надо показывать максимальный результат, а дальше смотреть, что у нас получилось. Весь сезон мы бьёмся, и болельщики это видят. Во всяком случае, на последних домашних матчах мы вновь увидели аншлаги. Спасибо хабаровчанам за такую поддержку!
Танцующие охранники и уборщицы? Во время матчей эти танцы выводят на видеокуб, и я ещё не видел ни одного хоккеиста, который за таким шоу не следил бы. Мы на льду постараемся танцоров поддержать.
Матч звёзд? Ребята неплохо отдохнули, в каких-то эпизодах даже повеселились. У меня два Матча звёзд — в Минске и Мытищах. Оба запомнились, но в то же время это не самые яркие события в карьере. Сравнивать Матчи звёзд тяжело — у каждого своя изюминка. В Минске, например, при переполненных 15-тысячных трибунах мы играли в формате «команда Яшина против команды Ягра». Было весело. Но не назову скучным и уфимский Матч. Народ болел, игроки старались. Считаю, главное — проводить звёздные игры в небольших и хоккейных городах, где болельщики не избалованы зрелищами. А вот год назад в Москве всё прошло действительно тяжеловато», — цитирует Атюшова Russia-Hockey.