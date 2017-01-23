Арзамасцев: надеюсь, Матч звёзд нас перезагрузит

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев надеется, что участие в Матче звёзд КХЛ поможет игрокам взбодриться.
«Главное, чтобы в сезоне так же продолжал и в плей-офф. Надеюсь, это чуть-чуть перезагрузит и меня, и всех нас, потому что много поражений в последнее время. Надеюсь, это всё пойдет на пользу, и мы будем более раскрепощённо играть и выигрывать.
Бадюков и Канарейкин на тренерской скамье? Да они профессионалы. Ничего такого особенного.
Да пора, если честно, перезагрузиться. Давно очков не набирал. Надеюсь, это закончится, и в плей-офф выйду совсем другим игроком», — цитирует игрока «В тени рекордов».