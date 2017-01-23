КХЛ: поведение болельщиков «Спартака» неприемлемо и порочит имидж лиги

Континентальная хоккейная лига опубликовала заявление, в котором осудила поведение болельщиков ХК «Спартак». Фанаты красно-белых провели встречу с хоккеистами в раздевалке клуба, где в нецензурной форме критиковали игроков. Лига рассмотрит возможность привлечения клуба к ответственности за поведение болельщиков.«Лига ведёт последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр, делает всё возможное для создания на играх чемпионата и вокруг них атмосферы взаимного уважения. Приоритетом является привлечение на матчи зрителей с детьми, поэтому КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея как семейного вида спорта. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков.В связи с этим вызывает крайнее удивление акция болельщиков «Спартака», в грубой и нецензурной форме высказавших своё неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба. Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях», — говорится в заявлении.