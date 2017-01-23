Гатиятулин: принял решение дать сыграть Демченко, так как Францоуз прилетел с МЗ

Главный тренер «Трактора»прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:6) и объяснил выбор вратаря на этот матч.«Результат предопределила игра в неравных составах. Три большинства у соперника в первом периоде мы пропустили, во втором периоде пытались переломить ситуацию, сыграть активнее. Забили, снова быстро пропустили, а дальше уже не смогли ничего сделать. Готовимся, впереди игры, разберём ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать.Зачем сначала поставил на игру Демченко и моя ли это ошибка? Конечно, всегда проигрывают тренеры. Павел ночью прилетел с Матча звёзд, принял решение дать сыграть Василию. Но мы вдобавок неправильно позиционно располагались в меньшинстве.Когда вернётся Кручинин? Ждём со дня на день, его очень не хватает. Возможно, появится в Ярославле. Что касается Кольцова, то у нас не такая длинная «скамейка», чтобы всем давать отдыхать. Для нас это роскошь. Все, кто есть, готовятся к матчам», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.