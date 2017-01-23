Аалтонен: с «Металлургом» будет хорошая игра, мы можем обыграть этих парней

Нападающий «Витязя»поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлевым», в котором подмосковной команде удалось одержать волевую победу по буллитам со счётом 4:3.«Мы сыграли очень хороший матч. Проигрывали 0:3, но смогли сделать эту игру очень хорошей. Что говорил нам Белов перед третьим периодом? Продолжать бороться. У нас сегодня была отличная игровая практика, мы добыли очень важную победу. В следующих матчах у нас будут хорошие соперники. С „Металлургом“ будет хорошая игра, у них отличная команда. Будет тяжёлая встреча, но мы можем обыграть этих парней», — сказал Аалтонен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.